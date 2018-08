CONSIGLIO COMUNALE APPROVA MOZIONE PRESENTATA DA DI NARDO SU IPER ORTONA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Approvata dal Consiglio comunale di Ortona, su proposta di Angelo Di Nardo, capogruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Libertà e Bene Comune, una mozione che impegna il sindaco e la giunta comunale "a mettere in campo tutte le azioni volte a tutelare i lavoratori dell'Iper di Ortona, confrontandosi con le proprietà coinvolte".

La mozione è stata presentata da Di Nardo alla luce della notizia secondo la quale il gruppo Iper sarebbe intenzionato a lasciare l'Abruzzo, con il gruppo Conad interessato a subentrare. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza, che lasciano intatto l'impianto originario della mozione, sono stati giudicati ragionevoli dal capogruppo dell'opposizione comunale.

"E' un bel segnale che il Consiglio comunale, all'unanimità, abbia accettato, con un atto ufficiale, di seguire da vicino la vicenda e di farsi carico del problema, per quelle che sono le sue prerogative - commenta Di Nardo -. Adesso alle dichiarazioni d'intenti dovranno seguire i fatti e noi resteremo vigili affinché il sindaco e la giunta si adoperino con la necessaria determinazione, facendo tutto quanto possibile per garantire i livelli occupazionali e per tutelare le condizioni dei lavoratori nell'ambito di un eventuale passaggio di consegne".

Di Nardo aggiunge che, "dalle informazioni in mio possesso, a breve la proprietà dell'Iper renderà esplicite le proprie intenzioni. Ci auguriamo che i vertici del gruppo tornino sui propri passi - conclude l'esponente del centrodestra ortonese - ma se così non fosse sarà fondamentale predisporre le migliori soluzioni, nell'interesse dei lavoratori e dell'intera comunità cittadina".

c.s. Angelo Di Nardo - Capogruppo al Comune di Ortona per Fratelli d'Italia, Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona