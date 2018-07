Notte bianca 2018 a Ortona

Sabato 28 luglio Ortona una notte bianca rivisitata.

La rivisitazione annunciata: nella promozione «ViviAMO la NOTTE di Ortona “ è il stato nome di questo evento, nelle aspettative e nella volonta di “ riportare alla sua identità originale, ovvero quello di far conoscere le bellezzaco.e e la vitalità della città senza incorrere in situazioni "fuori controllo" delle ultime edizioni. - come dichirato dal Sindaco in occasione della presentazione dell’evento - e con la collaborazione e la sinergia dei commercianti ortonesi"

L'offerta è stata variegata , passeggiando, a sera inoltrata, per le vie che hanno ospitato l’evento , lo scivolo più grande d'Italia con 50 metri di divertimento accoglie i visitatori su Via della Libertà, intrattenendo i bimbi.

A seguire altro genere di intrattenimento con i ritmi latini

e break dance

della Scuola Ritmo Latino di Francavilla.

Estratti dal musical Moulin Rouge con i ragazzi dell’ Accademia dello Spettacolo

e le spendide coreografie delle ginnaste della Gymnica Anthea

mentre si incrociavano personaggi di fumetti e cartoni

La Croce Rossa Italiana di Ortona ha allestito un punto informativo per far capire l’importanza del bere consapevole.

In molti hanno provato la visione distorta della realtà provocata dall'eccesso del bere male, grazie a particolari visori offerti in prova dai operatori della Croce Rossa rosa

A disposizione anche l’alcol test

I valori rilevati hanno oscillato - come confermato dalle operatrici - da 0,111 a 0,500.

Lungo il corso belli e suggestivi allestimenti

hanno fatto da cornice a vari artisti

per vari generi di spettacoli

Lo spettacolo allestito sul palco in piazza ha dato anche la versione più tradizionale della notte

Proseguendo verso piazza San Tommaso, i giochi di prestigio del Mago Dario hanno incantato i più picoli

ed organetti e balli folk per gli appassionati di questo genere

Una bella serie di fotografie

ha permesso di conoscere , per chi non lo conocescesse ancora, i viaggi di Stefano Cipollone,

che ha raccontato la sua l’ultima sua impresa “abruzzo mere mere "

In piazza san Tommaso altra musica

Sulla passeggiata orientale , con le arcate ulliminate dalle nuove luci,

la disco music a volume più alti per i più giovani

Stessi ritmi e volumi anche nella traversa del corso, hanno permesso prolungare la serata a chi ha voluto continuare la “notte bianca" sino a tardi.

scatenandosi a ritmi dance.

La carrellata propsta non è certo esaustiva per raccontarre una notte bianca iniziata nel tardo pomeriggio e proseguita sino a notte tarda ed ha visto alternarsi vari altri spettacoli ed attrazioni.

Le aspettative sono state deluse ? sono state soddisfatte ? sono state superate ?.

Tutto dipende da cosa si vuole da una notte bianca.

L’unanimità di commenti non si potrà mai avere, ognuno avrà da dire la sua.

Dalla sintesi dei risultati conseguiti e dai commenti costruttivi si dovrà prendere spunto per le prossime edizioni in un'ottica di continuo miglioramento.