Michela Roselli vince una tappa del concorso di bellezza Miss Italia

Il tour regionale del Concorso Nazionale di Miss Italia, accolto in un suggestivo scenario nel cuore del centro storico di Casalbordino e precisamente nella piazzetta di Palazzo Furii, giovedì 19 luglio ,ha fatto trascorrere una bella serata al folto pubblico presente che ha accolto con frequenti e prolunati applausi le belle ragazze partecipanti alla selezione per Miss Italia 2018.

In passerella sono state ben 28 a contendersi la corona della serata, la reginetta in assoluto è risultata Michela Roselli, 19 anni, di Crecchio(Ch), 171 cm di altezza, mora e fisico longilineo da modella, universitaria a Macerata, con la passione della danza classica ed il nuoto, aspira a diventare una maestra d’asilo, ma sogna un buon piazzamento alla Finalissima di Miss Italia.

Per Michela si aprono ora le porte per le finali regionali di Miss Italia in Abruzzo, che si concluderanno con la finalissima del 24 agosto a Roccaraso.

La fascia di Miss Mascotte è stata assegnata a Cristina Yaremchukdi , si origine straniera e che vive ad Ortona.

Altra altra ortonese che ha partecipato alla serata è Federica Bellicano già Miss Mascotte alla prima selezione abruzzese per Miss Italia svotasi a Cupello.

Le altre fasce assegnate sono state al secondo posto con titolo di Miss Bellezza Rocchetta, Alice Staffilano 18 anni di Giulianova(Te), al terzo posto con titolo di Miss Love’s Nature ad Antonella Graziani 24 anni di Chieti, poi a seguire Ilenia Memmo 19 anni di Lanciano (Ch), con il titolo di Miss Interflora Giulia Orsini 18 anni di Chieti, Maria Argentieri 22 anni di San Salvo(Ch).

La serata è stata condotta da Bruno Barteloni, la giuria è stata presieduta dal sindaco Dr. Filippo Marinucci e con la presenza dei giurati Luigi Di Cocco vice sindaco, Alessandra D’Aurizio assessore turismo, Davide Zimarino gioielleria per Miluna , Alessio Consorte, Carlo Filippo Del Re, Gianni Massimini, Paolo Pezzetti, Cristina Di Lello, Mirella Silvestri, Nicola Tiberio e Massimo Tallarino.

Le altre concorrenti in gara sono state: Gaia De Archangelis, Letizia Pisciella, Veronica Abbonizio, Carmen Riso, Alessandra ed Isabella Di Natale, Annamaria Scarano, Benedetta e Ludovica Primomo, Elisa Todisco Grande, Chiara Chiarini, Emanuela Sansonna, Federica Bellicano, Marica Casalanguida, Francesca,Alessia e Luana Loviglio, Maria Serafini, Francesca Spadano, Naomi Di Marco e Francesca Teodoro.

Nel corso della serata si sono esibite le allieve della scuola di danza L’Arte del Movimento di Casalbordino, in fine un particolare ringraziamento per la loro collaborazione alle aziende locali: Lido Amarcord, Studio Dentistico Italo Colantonio, Supermercati COAL, De Cillis Group concessionaria auto, Filippo Marchesani abbigliamento, Gioielleria Zimarino mentre le acconciature sono state curate da Gina Della Penne ed e dal suo staff

La serata patrocinata dell’amministrazione comunale di Casalbordino ed in particolare dall’Assessore al turismo Avv. Alessandra D’Aurizio, è stata organizzata dall’Agenzia PAI di Mimmo Del Moro, agente regionale, coadiuvato da Camillo Del Romano e Ivria Montedoro, e con la presenza di Annabruna Di Iorio Miss Abruzzo 2017.