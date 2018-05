Perdono 2018 : il commento di Giorgio Marchegiano

Giorgio Marchegiano , come tanti ortonesi, ha vissuto con partecipazione le feste del perdono 2018 ed è “ moderatamente soddisfatto del lavoro fatto- e aggiunge – che sia un punto di inizio ”

Suggerimenti per il 2019 ? “ migliorare la comunicazione .. anticipate l’uscita del calendario e - aggiunge – coinvolgere l’intero territorio comunale .. anche le frazioni “ .

“ Abruzzo Lab -ha ospitato la 62^ edizione del premio Cascella e un’esposizione delle pubblicazioni della casa editrice Menabò - precisa Marchegiano – per far si che la festa sia un’occasione per far conoscere Ortona all’esterno “

“ Chiediamo all’amministrazione un maggior investimento nella comunicazione a livello regione e – suggerisce – in modo che piu aziende decideranno di partecipare sponsorizzando la festa “

Per l’estate 2019 ? “ Anche per l’estate 2018 – aggiunge – più comunicazione e più informazioni e un’offertà più variegata possibile , più collegamenti .. “

“ un cartellone estivo che coinvolga le associazioni .. - sottolineando che – è importante lasciare un buon ricordo a chi viene a visitare la citta “