Tommaso Coletti " l’attuale Amministrazione Comunale si appresta ad inaugurare un’altra opera che non le appartiene "

Nella mattinata di sabato 5 maggio 20018, il Sindaco Castiglione con la sua amministrane si appresta ad inaugurare il primo tratto della pista ciclopedonale che va da Postilli fino ai Saraceni per connettersi con la Via Verde in fase di realizzazione da parte della Provincia.



Anche quest’opera, così come le altre inaugurate dall’attuale Sindaco, sono frutto del lavoro e dell’impegno della passata amministrazione comunale e degli uomini e le donne che in essa hanno avuto responsabilità amministrative.



Il Comune di Ortona, a mezzo del suo ufficio tecnico, ha redatto il progetto preliminare “Corridoio Verde Adriatico – Connessione Pista Ciclabile – Tratta Comune di Ortona – Via Verde della Costa Teatina” per una spesa complessiva di Euro 1.250.000, aderendo ai programmi della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti denominati “Corridoio Verde Adriatico – Via Verde della Costa Teatina – Realizzazione della Pista ciclo-pedonale da C/da Postilli al Lido Saraceni. Tale progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Abruzzo per un importo di 1.082.155,00 Euro a valere sui fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013.



La rimodulazione delle risorse della Regione provenienti dai fondi PAR FAS è stata fatta nel corso dell’anno 2008 quando Enrico Paolini, V. Presidente della Giunta Regionale, per ragioni che tutti ricorderanno, ha assunto la guida dell’Ente a causa di impedimento del Presidente pro tempore, Ottaviano Del Turco. Per la Provincia di Chieti al tavolo della rimodulazione ha partecipato l’allora presidente, Tommaso Coletti. Nella rimodulazione dei fondi circa 16 milioni di Euro sono stati assegnati alla Provincia di Chieti per finanziare la Via Verde sul tracciato ferroviario dismesso, dai Saraceni di Ortona fino a San Salvo e un milione e ottantamila Euro sono stati assegnati al Comune di Ortona per iniziare la connessione della tratta Saraceni- Postilli con la Via Verde e con la pista già esistente di Francavilla in località Postilli di Ortona.



Il Comune di Ortona con il milione e ottantamila Euro ha realizzato , con l’amministrazione d’Ottavio, il tratto che va dal Faro del molo nord fino Punta lunga verso nord e con un mutuo di 140 mila Euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, sempre dall’amministrazione d’Ottavio, ha completato il collegamento verso sud con il tratto di pista che corre ai bordi di Via Cervana. Sarebbe stato più logico ed opportuno che l’attuale Amministrazione Comunale si fosse preoccupata di reperire i fondi necessari per completare la connessione verso nord fino ai confini di Francavilla al fine di una migliore offerta turistica del nostro territorio, offerta già qualificata con le opere che Castiglione, per conto di altri, inaugura nella giornata odierna. Le opere programmate,progettare, finanziate e realizzate dalla passata amministrazione sono state quasi tutte inaugurate, mancano ancora il recupero del Mercato Coperto ed il recupero del Municipio della città, ha dichiarato Domenico De Iure ex assessore ai lavori pubblici. Sarebbe opportuno, ha continuato de Iure, che l’attuale Giunta mettesse in cantiere qualche sua idea in favore della città, ricordando, ha concluso l’ex Assessore, che è passato un anno dall’insediamento e, purtroppo, niente di nuovo è stato realizzato ne tantomeno avviato.

c.s. on.le Tommaso Coletti