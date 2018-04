Gli Attivisti del Movimento 5 Stelle di Ortona auspicano che il sindaco riporti l'ospedale Bernabeo sui tavoli della politica che decide

La regione Abruzzo nella sua riforma del sistema sanitario nazionale, ha individuato alcuni presidi da riconvertire, attraverso il taglio dei servizi essenziali dei relativi pronto soccorso, tra cui l'ospedale di Ortona.

Alla luce di tutto ciò l'ospedale di Ortona ha subito la chiusura di reparti essenziali e alla fine del Pronto Soccorso verrà trasformato in PPI Punto di Primo Intervento.

Gli altri presidi non hanno subito la stessa sorte di Ortona.

È notizia di qualche giorno fa che Sulmona, con il Punto Nascita, meno produttivo in numeri rispetto ai 500 richiesti dal decreto, è rimasto aperto ed ora è salvo.

Inoltre l'apertura dei reparti di eccellenza presso il Presidio di Ortona è servita alla regione, come palliativo, per deviare l'attenzione della classe politica locale e per fare cassa mediante la mobilità attiva proveniente dalle altre regioni.

Il disegno di legge del Movimento 5 Stelle presentata dal Consigliere Domenico Pettinari per salvare i piccoli presidi tra cui quello di Ortona, sottolineato anche dal sindaco Castiglione nel consiglio comunale del 23 aprile 2018, ridà speranza ad Ortona al fine di ottenere di nuovo il suo ospedale che oggi risulta declassato a stabilimento di Chieti.

A tal proposito il Gruppo MU Attivisti Movimento 5 Stelle di Ortona chiede al Sindaco che si attivi concretamente e supporti il Consiglieri Regionali del Movimento per definire nuovamente il presidio di Ortona come Ospedale, assicurando così tutti servizi di base necessari che sono assolutamente compatibili con le eccellenze, anzi ne sono un valore aggiunto.

Il Movimento auspica che il sindaco si faccia promotore di un incontro pubblico con i referenti del Movimento 5 Stelle regionale al fine di definire delle strategie comuni per sostenere fattivamente il disegno di legge anche mediante il coinvolgimento dei sindaci del comprensorio.

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Ortona sono fiduciosi nell'accoglimento della proposta proprio in virtù del fatto che il Sindaco ha manifestato affinità ai valori del Movimento 5 Stelle con le sue dichiarazioni in Consiglio Comunale : "... io ho anticipato i 5 stelle... Ad Ortona è successo un piccolo 5 Stelle..."

Visto che a differenza dell'opposizione il Sindaco ha valenza politica e dichiara di non non fare "chiacchiere" , visto che in campagna elettorale le problematiche sanitarie sono state argomento molto più che predominante, gli Attivisti del Movimento 5 Stelle di Ortona auspicano che il sindaco riporti l'ospedale Bernabeo sui tavoli della politica che decide.

c.s. Il Consigliere Regionale Pietro Smargiassi e gli Attivisti del Movimento 5 Stelle di Ortona