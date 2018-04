Rocco D'Arielli vincitore del sedicesimo campionato nazionale di potatura olivi a vaso policonico "Forbici d'oro "

ll 7 aprile, durante Nova Agricoltura in oliveto, giornata formativa organizzata a Cerchiara di Calabria dall’ ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, il vincitore del sedicesimo campionato nazionale di potatura a vaso policonico Forbici d'oro è stato Rocco D’Arielli che in 27 minuti ha potato tre piante di olivo calabrese e potatura è stata eseguita regola d’arte come verificato dalla giuria.

Al campionato italiano “ Forbici D’oro “, organizzato annualmente da ARSAM MARCHE hanno partecipatoi 60 potatori provenienti da 13 regioni . Le selezioni abruzzesi si sono svolte a Fossacesia il 17 marzo.

Rocco D'Arielli, olivicoltore ortonese da 30 anni coltiva gli olivi della sua azienda in contrada Fonticelli ad Ortona nel tempo si è specializzato anche nella potatura degli olivi con la tecnica del “ Vaso Policonico “ ed è stato allievo del dott Luciano Pollastri.

Il Vaso Policonico è un sistema di allevamento che permette di aumentare la produzione di olive, e con una particolare potatura annuale evita che l’olivo diventi troppo alto.

Con questa tecnica si semplifica al struttura dell’olivo ,e si riducono i costi di potatura ed il tempo occorrente per potare un olivo.

Nel tempo questo sistema di potatura si è sempre più affermato e negli ultimi anni sono sorte scuole di potatura e si tengono anche dei campionati regionali ed il campionato italiano “ Forbici D’oro “ è l’occasione per promuovere questa nuova tecnica tra gli olivicoltori.

Ora gli elementi per un’eccellenza del nostro territorio ci sono tutti : gli olivi abbondano, la qualità delle olive è ottima , la qualità dell’olio prodotto è eccellente , ed ora ad Ortona c’è anche il campione nazionale di potatura.