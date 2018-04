Il Presidente Architetti P.P.C. di Chieti : congratulazioni all'ing. Milena Coccia per il risultato conseguito e ben arrivata ad Ortona

Finalmente dopo, diversi anni di dirigenti a contratto e di passaggio, un dirigente di ruolo in pianta stabile, per il Terzo Settore Servizio Attività Tecniche del Comune di Ortona. Un settore nevralgico e motore trainante dei Comuni. Avevamo necessità come tecnici e come cittadini di un riferimento fisso per le attività tecniche e produttive, sopratutto in virtù dei continui cambiamenti normativi in atto ed in continua evoluzione; dalla nuova Legge urbanistica della Regione Abruzzo, al regolamento edilizio tipo, che sarà in vigore dal 23 agosto, a l quale tutti i comuni dovranno adeguarsi integrandolo con il PRG vigente, proseguendo con la formazione dello Sportello Unico Edilizio informatico allo Sportello Unico Attività Produttive chietino-ortonese, che di fatto rallenta le attività tecniche in maniera drammatica.

Da tecnico ortonese e da presidente degli Architetti P.P.C. di Chieti le faccio l' in bocca al lupo di rito per la sua nuova avventura lavorativa , sicuro che attraverso un dialogo costruttivo, si possano raggiungere gli obbiettivi comuni per far evolvere e modernizzare un settore altamente strategico per noi tecnici e per i cittadini ortonesi.

Ben presto dovrà confrontarsi con diverse problematiche; dal P.R.G. al Regolamento Edilizio Tipo, passando per il Piano Demaniale Comunale Marittimo al Piano Regolatore Portuale; dall'escavazione del porto dalla tutela dell'ambiente e delle riserve naturalistiche, al completamento delle piste ciclopedonali, molto in voga tra i comuni costieri in questo periodo, agli accessi al mare, passando infine per le manutenzioni delle viabilità, totalmente inadeguata per la Città di Ortona.

Speriamo che la professionalità e l'esperienza acquisita nelle P.A. e non solo, possano aiutarla a raggiungere gli obbiettivi che si è prefissata al fine di modernizzare ed informatizzare il settore che ahimè , come in tutti i comuni italiani e con personale ridotto, non potendo assumere e fare concorsi per assunzioni sono costantemente in affanno.

Buon Lavoro Ing. Coccia

Il Presidente Architetti P.P.C. di Chieti

Arch. Massimiliano Caraceni