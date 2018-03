UN ORTONESE NEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP : l'ing. Tommaso Giambuzzi

Con deliberazione n.43 dello scorso 20 marzo il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, in cui è inserito il porto di Ortona, ha deliberato la decadenza di due componenti del proprio comitato di gestione. In particolare con le disposizioni introdotte dal D.L. 232/2017 entrato in vigore il 24 febbraio 2018, è stata rilevata la decadenza del rappresentante della Regione Abruzzo, Tommaso Coletti e di quello del Comune di Ancona, Ida Simonella.

«Una decadenza che non deve rivelarsi un danno per la città – dichiara Antonello Di Deo, consigliere comunale della lista civica Il Comune delle Idee – ricordo che già il 14 settembre 2016 con la deliberazione numero 103 lo stesso Consiglio comunale aveva espresso all'unanimità la necessità della presenza di un rappresentante della città di Ortona nell'allora istituenda Autorità di Sistema Portuale di Ancona e la Regione Abruzzo aveva riconosciuto tale necessità proprio con la nomina del senatore Tommaso Coletti, anche perché l'altro componente è stato invece nominato dal Comune di Pescara per cui rappresenta l'altro porto abruzzese di rilevanza nazionale.

Per questo ho presentato un ordine del giorno proponendo la figura

dell'ingegner Tommaso Giambuzzi

come valido e competente sostituto a rappresentare le esigenze del territorio regionale e del porto di Ortona. Auspico che intorno alla qualificata figura dell'ingegnere vi sia una unità di intenti da parte del Consiglio comunale, in un periodo particolarmente delicato e rilevante per il futuro del porto di Ortona, viste anche le tante partite ancora aperte e gli impegni futuri legati all'istituenda Zona Economica Speciale, in cui il nostro scalo marittimo rappresenta un elemento sostanziale».

c.s.