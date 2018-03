La Compagnia dell’Alba: boom di spettatori per Tutti Insieme appassionatamente, pronti a ripartire con A Christmas carol con la partecipazione straordinaria di Roberto Ciufoli

La Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, è reduce dal successo del tour di Tutti Insieme appassionatamente.

In due anni la Compagnia ha girato i teatri italiani dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia, oltre sessanta date, più di quarantamila spettatori, con un ampio consenso di pubblico e di critica.

Si appresta a concludere la tournèe con le due tappe al Teatro Tosti di Ortona sabato 17 alle 21.15 e domenica 18 marzo alle 17.30. "Un'esperienza corale che ha visto coinvolte oltre trenta persone tra attori e tecnici - dichiara il regista e coreografo Angelini - indimenticabile l'esperienza al Rossetti di Trieste con cinque repliche e più di settemila spettatori".

Parole di ringraziamento quelle spese dal direttore musicale e protagonista maschile del musical Gabriele De Guglielmo che sottolinea: "Un ringraziamento speciale va alla città e a tutti quelli che ci hanno sostenuto ogni giorno, un'esperienza attoriale formativa che mi ha fatto confrontare con una partitura complessa che ho affrontato al meglio".

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha rimarcato il ruolo prestigioso della Compagnia che porta constantemente il nome di Ortona in giro per l'Italia. La protagonista femminile del musical Carolina Ciampoli che ha interpretato il ruolo di Maria Rainer, insieme a Monja Marrone la madre badessa del convento di Nonnemberg e l'aiuto regia Alessia De Guglielmo hanno ripercorso i momenti più emozionanti dell'intera tournèe ringraziando i bambini, piccoli attori, coinvolti nel progetto. Già si pensa al futuro con una nuova scommessa. La Compagnia è pronta a ripartire con il musical A Christams

carol, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens .

Per la prima volta in Italia lo spettacolo andrà in scena con le musiche originali del compositore statunitense Alan Menken. A Christmas carol è la storia, fantastica, di Ebenezer Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari, che sarà interpretato da Roberto Ciufoli attore, comico e regista teatrale italiano

che ha sposato con entusiasmo la nuova idea della Compagnia. "Essere parte di un simile progetto è per un privilegio e un onore" - ha spiegato Ciufoli durante il suo intervento. Il musical debutterà a novembre 2018 con la direzione musicale del maestro Gabriele De Guglielmo per la regia e coreografie di Fabrizio Angelini.

