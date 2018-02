Il Direttore Marittimo in visita alla Capitaneria di Porto di Ortona.

Ha preso le mosse da Ortona, ieri (mercoledì), il programma di visiteistituzionali di presentazione del nuovo Direttore Marittimo dell’Abruzzo,Molise e Isole Tremiti, Capitano di Vascello Donato De Carolis, agli Uffici Marittimi dipendenti, dove ad accoglierlo c’erano il Comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Giuseppe Marzano, e tutto il suo personale militare.

Un ritorno, per il CV De Carolis, che in più occasioni, durante la giornata, non ha celato la propria emozione nel rincontrare – in veste di Direttore Marittimo – una realtà che conosce benissimo, essendo stato, dal 2005 al 2007, anche il primo Comandante dell’allora neoistituita Capitaneria di Porto di Ortona.

Nel corso della giornata il Comandante De Carolis ha fatto visita al Sindaco della Città, Leo Castiglione, al quale ha confermato la piena disponibilità dell’Autorità Marittima a continuare ad essere un’interprete attiva e dinamica delle diverse istanze di sviluppo e crescita del porto che provengono dalle varie componenti cittadine, oltre che attore fondamentale per la sicurezza marittima e portuale in genere.

Non è mancato, poi, un incontro istituzionale con tutti gli operatori marittimi e portuali, i quali - vecchie conoscenze del Comandante De Carolis – si sono mostrati tutti entusiasti di poter tornare a lavorare con lui, certi che nella nuova veste di Autorità di vertice interregionale, saprà continuare a perorare con efficacia le loro cause, come a suo tempo aveva fatto da Comandante del porto.

In mattinata, infine, c’è stato un incontro formale con tutto il personale militare in forza alla Capitaneria, nel corso del quale il Direttore Marittimo ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente nelle varie materie di competenza, dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell’ambiente, dalla salvaguardia delle risorse ittiche, alla gestione degli spazi portuali, rimarcando, con l’occasione, l’importanza del servizio che una Capitaneria di Porto deve rendere al cittadino.