LA COMPAGNIA DELL’ALBA  DI NUOVO IN TOUR CON IL MUSICAL TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

Prosegue il tour nazionale della Compagnia dell’Alba. Dopo il grande successo registrato nei teatri di Pescara, Urbino, Bologna e Novara, dove a Capodanno, si è registrato il tutto esaurito, la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, sarà in scena questa volta martedì 16 e mercoledì 17, alle 20.45, a Thiene (Vicenza) al Teatro comunale in viale Francesco Bassani con lo spettacolo TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE, in co-produzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo. Ispirato al racconto autobiografico di Maria Augusta Trapp “The Trapp Family Singer”, il musical del 1959 con le musiche di Richard Rodgers, le liriche di Oscar Hammerstein II e il libretto di Howard Lindsay e Russel Crouse racconta la storia di Maria Rainer, scalmanata novizia che si ritrova improvvisata governante presso la famiglia del Capitano Von Trapp, vedovo con sette figli nell’Austria del 1938. Una storia evergreen dal fascino un po’ retrò e dalle melodie indimenticabili, con la capacità di provocare forti emozioni, immortalata dal celeberrimo film con Julie Andrews. Con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, entrambi in scena con il ruolo rispettivamente di Max Detweiler e George Von Trap, e il ruolo di Maria interpretato da Carolina Ciampoli acclamata Clementina in AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA musical prodotto dalla stessa compagnia che per prima ha ottenuto da autori ed eredi i diritti professionali di rappresentazione al di fuori del Teatro Sistina. Lo spettacolo interamente cantato dal vivo presenta un cast di 14 interpreti, più 13 giovanissimi selezionati all’interno di un numeroso gruppo che si alternano nei ruoli dei 7 ragazzi Von Trapp. La Compagnia dopo Thiene sarà in tour in numerose città italiane tra le quali Varese, Padova, Brescia, Trieste a riconoscimento dell’alta qualità delle produzioni della Compagnia dell’Alba. Lo spettacolo è presentato grazie ad uno speciale accordo della Compagnia con R&H Theatricals Company. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro comunale e on line www.arteven.it. Segui il tour della compagnia sulla pagina facebook di Tuttinsiemeappassionatamente e su instagram

@tuttinsiemeappassionatamente

