TRE OPERATRICI ORTONESI DELLA PASTOR BONUS IN USA PER TECNICHE AVANZATE SU DISABILITA'

Il Rotary di Ortona e del distretto Rotary di Abruzzo e Marche , sempre attento alle tematiche delle disabilita' da' un contributo significativo all' ASSOCIAZIONE DIOCESIANA " PASTOR BONUS " per mandare in USA tre sue operatrici per poter apprendere dalla prestigiosa Associazione BROCKWOOD le tecniche piu' avanzate di gestione delle disabilita'.

Il corso si e' tenuto fra gennaio e l'inizio di febbraio del 2020 a HOUSTON e GEORGTOWN in TEXAS e le tre operatrici in questione sono le Ortonesi : STEFANIA GRANATA , NICOLE IANNUCCI E MARIA GRAZIA CIAVARELLI.

Questa e' un'importante iniziativa che sara' di grande beneficio per l'intera categoria dei disabili perche' le tecniche all'avanguardia renderanno loro la vita piu' proficua per loro stessi e per i propri familiari.

All'associazione Pastor Bonus e al Rotary va tutto il plauso e ringraziamento dell'intera Cittadinanza.

Amerigo Gizzi