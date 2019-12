Premio di poesia Santa Lucia - ospite speciale Antonio S. Nobili

Il 12 Dicembre alle ore 18.00 presso il Ristorante Albergo Vistamonte ci sarà la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio di poesia S.Lucia - memorial Rocco Di Clemente, ideato, tre anni fa, da Alessandra Di Clemente e Stefania Sanzò.

Anche questo anno il premio è stato realizzato grazie all'Associazione culturale Aurora, composta per il direttivo, oltre che da Alessandra e Stefania, dall'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano e dalla prof.ssa Maddalena Napolione.

Gli organizzatori si ritengono molto soddisfatti del successo che questo concorso continua a riscuotere già da due edizioni.

Questa volta ci sarà anche un ospite speciale: il regista Antonio Sebastian Nobili.

Attore, autore e regista, dopo l’esordio a 13 anni, recita, studia e scrive tra l’Italia e la Gran Bretagna. Affronta i testi Shakespeare, Garcia Lorca e Oscar Wilde, reinterpretandoli. Adesso in tournée con lo spettacolo “Dio arriverà all’alba - Omaggio ad Alda Merini”. Il suo prossimo spettacolo sarà il 14 dicembre ore 21.00 Auditorium Giovanni Paolo II di Pescara.

Durante la premiazione ci saranno gli interventi della scuola di teatro The Muses, con due coreografie. Il coordinatore del laboratorio è il Maestro Mattia Di Napoli. Studia recitazione presso “La Scaletta ” di G. Diotaiuti; inoltre ha avuto la fortuna di studiare con i maggiori e più rappresentativi Maestri di danza italiani ed esteri (Accademia di Danza, Balletto di Roma, London Ballet, Romanian Ballet). Ha al suo attivo numerosi e notevoli lavori, sia in Italia (Aggiungi un posto a tavola, Divina Commedia, Amarcord, Carmen) che all’estero (Ben Hur Live, English National Ballet, Dance in focus, Rush) come danzatore. Ben presto ha espanso i suoi orizzonti artistici anche in altre forme d’arte di palcoscenico, recitando anche con Pupi Avati e Pietro De Silva.

Saranno inoltre presenti Giulia Capuzzimato, insegnante della scuola di teatro sopra menzionata (The Muses), e Matteo Ortolano, che studia recitazione con la piccola Accademia di Ortona sotto la guida del maestro Tommaso Bernabeo.

Saranno premiati i primi tre classificati delle relative sezioni.

Tutta la cittadinanza è invitata alla partecipazione.