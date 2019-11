Il balletto “La bella addormentata” di scena al Teatro Tosti di Ortona

Il Balletto del Sud, la compagnia diretta da Fredy Franzutti, coreografo fra i più conosciuti e apprezzati nel panorama internazionale, porta in scena “La Bella Addormentata", uno dei titoli di maggior successo del suo repertorio.

Lo spettacolo sarà in scena il 7 dicembre al Teatro Tosti di Ortona nell’ambito del cartellone del Tosti ideato dalla Compagnia dell’alba in collaborazione con Acs – Circuito Spettacolo Abruzzo e

Molise.

Replicato per 131 volte in importanti festival e teatri sia in Italia che all’estero, lo spettacolo, con la coreografia di Fredy Franzutti, sulle note di Pëtr Il´ič Čajkovskij, ha raccolto ovunque entusiastici consensi di pubblico e critica per la propria ambientazione, originale e sorprendente. “La Bella Addormentata”, è di Charles Perrault.

Prima ancora di Perrault, però l’italiano Giambattista Basile (nella raccolta Lo cunto de li cunti) narra di una principessa addormentata per un incantesimo nel meridione dell’Italia. Franzutti, nella propria versione del balletto, si ispira proprio a Basile.

Ciò ha permesso una precisa connotazione di carattere storico e folklorico, ovvero la sostituzione della puntura con il fuso con il morso della tarantola salentina.

La Principessa Aurora è, quindi, nell'edizione di Franzutti, una fresca ragazza mediterranea a cui una vecchia maga predice un atroce destino.

Sarà la magia della zingarella Lilla e il bacio d'amore di un principe-antropologo sulle orme della leggenda a destare la fanciulla dal suo sonno centenario.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti aperto martedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20 e il giovedì e il sabato dalle 10.30 alle 13. Lunedì chiuso.

E’ possibile acquistare anche online sul circuito Ciaoticket.

Maggiori info allo 085.4212125.