CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA

Da giovedì 17 ottobre Ortona ospiterà il 35esimo Campionato Italiano Assoluto Per Equipaggi di Drifting indetto dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e organizzato dall'associazione A.S.D. Anglers Team con la collaborazione della sezione ortonese della Lega Navale e il patrocinio del comune di Ortona. La competizione vedrà impegnati fino al 20 ottobre nelle acque antistanti il lido Saraceni e la costa dei trabocchi, circa cinquanta equipaggi provenienti da tutta Italia che si cimenteranno nella pesca del tonno rosso, esemplari che una volta catturati saranno misurati, filmati e quindi rilasciati in mare.

La manifestazione, fortemente voluta e coordinata da Francesco di Tonto, presidente dell'A.S.D. Anglers Team, avrà il supporto tecnico a terra della Lega Navale Italiana, con la sua sede in via Cervana, concessa dal Presidente Eugenio Rapino. Diverse le istituzioni e aziende coinvolte a supporto della manifestazione, a partire dalla Regione Abruzzo con l' assessorato "Turismo, Attività Produttive, Beni e Attività Culturali e di Spettacolo", il CONI, la FIPSAS con i comitati regionale e provinciale e marchi leader nel settore della nautica come il brand "Suzuki" o quello "Raymarine", importante azienda produttrice di sistemi elettronici di bordo.

La città di Ortona entra dunque nel circuito delle località costiere italiane che hanno ospitato questa importante competizione di pesca sportiva offrendo una visibilità non solo sportiva ma anche turistica.