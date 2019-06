Le strade del vino - IV° edizione

Anche quest’anno il 30 giugno 2019 si svolgerà in Villa San Tommaso di Ortona la IV° edizione della gara podistica “Le strade del vino”; percorso di 10 km. per la competitiva, 6 km. per la non competitiva e un piccolo percorso per i bambini.

Il percorso si snoda su un tracciato misto, su strada ed in mezzo ai campi, tra ulivi e vigneti, passando tra i filari dove si può ammirare un panorama mozzafiato,; lo sguardo volge tra l’azzurro del mare e le bellissime cime dei nostri monti.

L’associazione “A.S.D. “ IL PONTICELLO” invita a partecipare all’evento.

Ci saranno premi per grandi e piccini, durante la premiazione il pasta party e gli arrosticini chiuderanno in bellezza l’evento.

La gara non è solo una manifestazione sportiva ma un’occasione per stare insieme e socializzare in allegria.

Vi Aspettiamo

A.S.D. IL PONTICELLO Villa San Tommaso