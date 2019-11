Valeria Masciantonio presenta "Donne di Gesso"

A Ortona Venerdì 22 novembre, presso la biblioteca diocesana di Ortona, alle ore 17.30, la presentazione di "Donne di Gesso" di Valeria Masciantonio

ed. Ensamble

con l’autrice

Valeria Masciantonio , nata a Gissi (Chieti) , vive a S. Giovanni Teatino. Giornalista pubblicista, ha pubblicato la biografia Remo Gaspari, storia di un italiano (2009). Donne di Gesso è il suo primo romanzo.

Con Maurizio Piccinino direttore di “ Notizie d’Abruzzo “

Un romanzo ambientato nell’entroterra abruzzese

