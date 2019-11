Annamaria Di Lorenzo , Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva Giovanile “Olimpia” di Ortona, dal 2012 organizza ad Ortona un recital di poesie dialettali la prima domenica di primavera, in onore della poetessa Anna Basti di Ortona (purtroppo deceduta il 18 gennaio 2019).

Organizza annualmente un concorso di dolci ad Ortona giunto alla 12° edizione.

Organizza il raduno delle auto fiat 500 sempre ad Ortona, giunto alla 26° edizione.

Dal 2005 ad oggi è membro dell’Associazione “Gli Amici della nevola onlus

e dell’Associazione Culturale Giovani Ortonesi.

Ama scrivere poesie sin da giovanissima, sia in italiano che in dialetto ortonese. Inoltre scrive racconti brevi. Fa parte di un gruppo di poeti che scrivono poesie religiose. Guardia d’onore al Sacro Cuore di Gesù.



Ed ora il suo sogno sta per diventare realtà...

L'Associazione Culturale Sportiva Giovanile Olimpia in collaborazione con la casa editrice Quid Edizioni presents il libro di poesie "I sogni custoditi nel cuore" di Annamaria Di Lorenzo. domenica 17 novembre alle ore 17,00 presso la sala Rotary (ex convento delle suore) in c/so Garibaldi - a Ortona

Da c.s.