Quarta edizione dell’evento “FACCIAMO PIU’ BELLA LA SPIAGGIA DEL FORO”

"Facciamo più bella la spiaggia del Foro" previsto nella giornata di domenica 12 maggio 2019,a causa però delle avverse condizioni meteo, è stato sposato al giorno domenica 19 maggio 2019.

Le modalità di svolgimento sono le stesse:

· si cercherà di pulire almeno il tratto di spiaggia, a nord e a sud del fiume Foro, cercando di arrivare sino al ruscello Ghiomera.

· verrà raccolto tutto ciò che non è natura: plastica, vetro, rifiuti vari, etc etc per rendere più bella una delle spiaggie più selvagge della costa abruzzese dove si possono ammirare praterie di gigli di mare e dove nidifica il Fratino, specie protetta.

· La giornata inizierà alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti i quali saranno dotati di sacchi e guanti, suddivisi per gruppi ed assegnati a varie aree, predefinite, da ripulire.

· I sacchi di rifiuti e gli ingombranti saranno prelevati da un mezzo della Ecolan.

· A fine raccolta, intorno alle 13.00/14.00 , ci sarà un pic-nic presso lo stabilimento balneare Punto Verde

Associazione TorreForo